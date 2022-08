Fußball Schon ein Spitzenspiel?

Hausen an der Möhlin. In der vergangenen Saison hat es hauchdünn nicht zum Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden gereicht. Mit einer deutlich verstärkten Mannschaft – allein vier Spieler kamen vom Oberliga-Absteiger FV Lörrach-Brombach – soll es nun klappen. Der FSV Rheinfelden wird von der Konkurrenz in der Landesliga, Staffel 2 in der anstehenden Spielzeit 2022/23 auf den Favoritenschild gehoben.

Eine erste Standortbestimmung wartet auf die Löwenstädter am kommenden Sonntag beim Saisonauftakt in Hausen an der Möhlin. Auch den Hausenern eilen Vorschusslorbeeren voraus. So könnte es am ersten Landesliga-Spieltag gleich zu einem Spitzenspiel kommen.