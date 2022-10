Fußball Schubbe bleibtvorerst Trainerdes SV Herten

Gibt es die Überlegung, Remo Laisa für die erste Mannschaft zu reaktivieren?

Diese Überlegung gibt es immer. Remo hat aber aktuell privat viel zu tun. Aber wenn gar nichts mehr gehen sollte, ist er sicherlich eine Option. Er hat diese Saison ja auch schon in der zweiten Mannschaft gespielt. Remo würde bestimmt auch bei uns das eine oder andere Spiel machen.

Sie werden auch am Wochenende in Weilheim wieder als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie das nun auch längerfristig machen?

Wir sprechen jede Woche über die Situation. In den nächsten zwei, drei Wochen wird kein neuer Trainer da sein. Gut möglich, dass ich es auch bis zur Winterpause mache. Für mich ist das eine schöne Herausforderung. Dennoch ist es aufgrund der Tabellenkonstellation natürlich nicht so einfach. Es müssen viele Gespräche geführt werden. Doch der Verein liegt mir am Herzen, die Spieler geben alles. Das macht schon Spaß. Da fällt es mir leicht, noch die eine oder andere Woche als Trainer dranzuhängen.