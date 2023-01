Fußball Schwache zweite Halbzeit des FVLB

Im zweiten Abschnitt hatten dann die Nullachter klare Vorteile. Das drückte sich dann auch im Ergebnis aus. Kurz vor Schluss führte Laufenburg auch in dieser Höhe verdient mit 4:1, ehe Amin El-Ghazi das Ergebnis noch etwas korrigierte.

Tore: 1:0 (8.) Gläsemann, 1:1 (16.) Radulovic, 2:1 (54.) Halili, 3:1 (71.), Omeragic, 4:1 (75.) Dittmar, 4:2 (89.) El-Ghazi.

FC Auggen - SV Au-Wittnau 4:1

Verbandsligst FC Auggen bereitet sich schon seit zehn Tagen auf die nach der Winterpause noch verbleibenden Rückrundenspiele vor. Im ersten Testspiel kamen die Auggener auf dem heimischen Kunstrasenplatz zu einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den Landesligisten SV Au-Wittnau. Den Gästen gelang erst kurz vor Schluss der Ehrentreffer.

Tore: 1:0 (12.) Bischoff, 2:0 (54.) Takbas, 3:0 (77.) Kaan Boz, 4:0 (80.) Mensah, 4:1 (83.) Kaiser.

FC Waldkirch – FSV Rheinfelden 2:4

Bereits im ersten Match und ohne den einen oder anderen Leistungsträger präsentierte sich Landesligist FSV Rheinfelden in guter Verfassung und siegte beim abstiegsbedrohten Verbandsligisten FC Waldkirch verdient mit 4:2. Die Gastgeber gingen durch einen Doppelschlag in der 24. Minute mit 2:0 in Front, ehe die Rheinfelder noch vor der Pause ausglichen. Die ersten beiden FSV-Treffer markierte Witali Semenschuk. Nach der Pause machte Neuzugang Arjanit Tasholi mit seinen ersten beiden Treffern für Rheinfelden alles klar.

Tore: 1:0 (24.) Disch, 2:0 (24.) Probst, 2:1 (33.) Semenschuk, 2:2 (38.) Semenschuk, 2:3 (65.) Tasholi, 2:4 (90.+1) Tasholi.

Lö.-Brombach U19 - TuS Lörrach-Stetten 2:4

Der TuS Lörrach-Stetten, Tabellenführer in der Kreisliga A-West gewann bei den U19-Junioren des FV Lörrach-Brombach ein Testspiel mit 4:2. Hatten die Junioren in der ersten Halbzeit noch ein leichtes Übergewicht, gaben die Gäste nach der Pause den Ton an. „Im ersten Abschnitt wollten wir taktisch etwas ausprobieren. Das hat nicht ganz geklappt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann zu unseren eingespielten System zurückgekehrt und haben verdient gewonnen“, sagte TuS-Trainer Sascha Müller.

Die Treffer für den FVLB U19 trafen Noel Schwald und Jonah Trefzger, für den TuS Danilo Avellino, Marc Müller, Simeone Di Stefano und Kyriakos Stergianos.

WeitereErgebnisse: TuS Binzen – FV Lörrach-Brombach II 14:0, Weilheim – FC Hinterzarten 3:3.