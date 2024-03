Der Hertener Tunahan Kocer verletzte sich kurz vor dem Pausenpfiff bei einem Zweikampf mit SF-Spieler Tom Wihler schwer am Knie. Die Spielunterbrechung dauerte fast eine Stunde, ehe ein Krankenwagen den Hertener Spieler in ein Krankenhaus transportierte. So hatte das Acht-Tore-Spektakel letztlich einen ganz bitteren Beigeschmack.