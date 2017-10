Fußball Selbstbewusst und aggressiv

Nachrichten-Ticker

14:07 Kubicki: Müssen raus aus den Schützengräben

Berlin - FDP und Grüne müssen aus Sicht von FDP-Vize Wolfgang Kubicki zum Start der Jamaika-Gespräche erst einmal eine gute Atmosphäre schaffen. "Jetzt geht es nur mal darum, die Stimmung etwas aufzuhellen, denn gerade zwischen Grünen und uns war es ja in der Vergangenheit nicht besonders herzlich", sagte Kubicki vor einem Treffen der Parteien in Berlin. Es gehe aber nicht darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern festzustellen, ob sich für die Zukunft "was Vernünftiges ergebe", sagte der FDP-Politiker. Das werde dieses Gespräch zeigen.

14:03 Österreichischer Wahlsieger Kurz bei Juncker und Tusk

Brüssel - Nach seinem Wahlsieg in Österreich führt der mögliche künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz Gespräche mit der Europäischen Union. Vor dem EU-Gipfel traf der ÖVP-Chef am Morgen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel. Tusk twitterte anschließend, es sei ein gutes Treffen mit einem "wahrhaft proeuropäischen Sieger der österreichischen Wahlen" gewesen. In Brüssel herrscht Sorge, dass ein mögliches Regierungsbündnis mit der rechtspopulistischen FPÖ die Politik des Landes umsteuern könnte.

14:00 May wendet sich mit Brexit-Brief direkt an EU-Ausländer

London - Eine Einigung zu den Bleiberechten von EU-Ausländern in Großbritannien ist nach Ansicht von Premierministerin Theresa May zum Greifen nah. London wolle es den EU-Ausländern im Vereinigten Königreich nach dem Austritt aus der Europäischen Union so einfach wie möglich machen, weiter im Land zu leben, teilte May anlässlich des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel mit. "EU-Bürger, die heute rechtmäßig in Großbritannien leben, dürfen bleiben", heißt es in ihrem offenen Brief an die EU-Ausländer. Hierfür seien Registrierungen nötig.

13:41 Strengere Strafen für Verkehrssünder - bis zum Fahrverbot

Berlin - Autofahrer, die Rettungsgassen blockieren oder während der Fahrt mit dem Smartphone hantieren, müssen ab sofort mit deutlich höheren Strafen rechnen. Entsprechende Gesetzesänderungen sind heute in Kraft getreten. Wer bei stockendem Verkehr auf der Autobahn keine Gasse für Rettungsfahrzeuge bildet, muss statt 20 Euro künftig mindestens 200 Euro zahlen. Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer werden ebenfalls härter bestraft: Statt 60 Euro werden nun 100 Euro fällig, dazu kommt unverändert ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

13:12 Wagner ruft Mini-Pizza wegen möglicher Glassplitter zurück

Frankfurt/Main - Wegen möglicher Glassplitter hat der Pizza-Hersteller Wagner seine "Original Wagner Piccolinis" zurückgerufen. Betroffen seien Produkte der Sorte Tomate-Mozzarella mit der Chargennummer 72297017L2, teilte die Nestlé Deutschland AG am Donnerstag in Frankfurt mit. Kunden, die die Mini-Pizza gekauft hätten, könnten das Produkt im Handel zurückgeben. Das Unternehmen bedauerte den Vorfall. Alle anderen Wagner-Produkte seien von der Rückrufaktion nicht betroffen und uneingeschränkt zum Verzehr geeignet, hieß es in der Mitteilung.