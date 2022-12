Fußball Selbstbewusst und ohne Druck

In den Tabellenkeller kam zuletzt richtig Bewegung rein. Schlusslicht Wittlingen II, Herten II und Todtnau haben allesamt zehn Punkte auf dem Konto. Dank des Heimsiegs gegen den FC Hausen kletterte der SV Eichsel (elf Punkte) auf den Relegationsplatz 13. Die Dinkelberger befinden sich kurz vor der langen Pause im Aufwind. Schon vor dem Duell mit Hausen holte Eichsel ein Remis beim SV Karsau.

Am Samstag ab 17 Uhr empfängt Eichsel die Reserve aus Wittlingen. Das Hinspiel gewannen die Kandertäler noch mit 6:1. Die Elf von Coach Sebastian Alesi befindet sich allerdings seit Wochen im Abwärtsstrudel, hat die vergangenen zehn Spiele allesamt verloren. Geht es nach Eichsel-Trainer Schwarz könnte die Negativ-Serie der Wittlinger natürlich weiter Bestand haben: „Wenn wir jetzt auch noch gegen Wittlingen gewinnen würden, sieht die Welt schon wieder deutlich besser aus. Das wäre ein guter Abschluss nach einer Hinrunde voller Verletzungen und Probleme.“

SV Todtnau ist zurück im Spiel

Mit zwei Siegen gegen Bosporus FC Friedlingen und den SV Herten II hat sich auch der SV Todtnau zurückgemeldet. Die Südschwarzwälder treffen am Samstag, 16 Uhr, vor heimischer Kulisse zum Abschluss auf den SV Karsau.

Für frischen Wind im Todtnauer Team sorgen im Moment die Spieler aus der A-Jugend. Der 18-jährige Jonas Mutter erzielte vor zwei Wochen in Friedlingen den Siegtreffer zum 1:0. In der Vorwoche beim 4:1-Sieg über den Herten II stand Mutter wegen einer Erkältung nicht zur Verfügung, dafür liefen mit Fabian Asal und Leon Thoma zwei weitere 18-Jährige von Beginn an auf. In der Rückrunde muss Todtnau aber aller Voraussicht nach wieder ohne die aufstrebenden Talente auskommen. Grund sind die Vereinbarungen mit dem FC Schönau. Denn Todtnau und Schönau bilden bei den A-Junioren eine gemeinsame Spielgemeinschaft.

Die weiteren Paarungen des 16. Spieltags: FSV Rheinfelden II - SV Schopfheim (Sa.; 16 Uhr); FC Steinen-Höllstein - FC Hausen (So.; 14 Uhr); Bosporus FC Friedlingen - SV Herten II (So.; 15 Uhr); FV Lörrach-Brombach II - TuS Kleines Wiesental (So.; 17 Uhr).