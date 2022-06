Fußball Showdown am letzten Spieltag

Kreisliga B, Staffel 1

Keine Überraschung hatte der letzte Spieltag in der Kreisliga B, Staffel 1, parat. Die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler ließ nichts mehr anbrennen, gewann zum Ausklang zu Hause gegen den FV Tumringen mit 5:2 und steigt direkt in die Kreisliga A, Staffel West auf. Der FC Kandern ist Zweiter und trifft nun in der Aufstiegsrelegation auf den Staffel 2-Vize SV Herten II. In die Kreisliga C absteigen muss der FC Steinen-Höllstein II.

Kreisliga B, Staffel 2

Der SV Karsau ließ am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen. Haushoch mit 14:0 gewannen die Dinkelberger bei der Spvgg. Utzenfeld. Damit kehren die Karsauer mit Trainer Hanspeter Elsasser nach drei Jahren zurück in die Kreisliga A-West. Es war ein Herzschlagfinale bis zum letzten Spieltag, denn auch die Reserve des SV Herten hatte noch die Chance direkt aufzusteigen. Trotz des 5:3-Heimsieges gegen den FC Schönau II bleibt den Hertenern nun aber nur die Relegation. Tabellenletzter wurde der FC Wallbach II.

Kreisliga C, Staffel 1

Der TuS Binzen II stand bereits vor dem 22. Spieltag als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga B fest. Dran a änderte auch die 3:5-Niederlage gestern gegen die „Zweite“ des Bosporus FC Friedlingen nichts. Der SC Kleinkems geht als Tabellenzweiter derweil leer aus. Da halfen auch die 44 Treffer von Alex Herbst nichts.

Kreisliga C, Staffel 2

Immerhin etwas: Nach den Abstiegen der ersten und zweiten Mannschaft sowie der A-Junioren, feiert die „Dritte“ des FV Lörrach-Brombach den Aufstieg in die B-Klasse. Die Elf von Harald Kleinhans musste sich in dieser Spielzeit nur ein einziges Mal geschlagen geben. Im letzten Saisonspiel beim 7:0-Kantersieg über die Reservemannschaft der SG Grenzach/Wyhlen traf zum Abschied sogar auch noch Thomas Wasmer. Zur Erinnerung: 2019 mussten die Grütt-Kicker ihre dritte Mannschaft aus der Kreisliga A-West vom Spielbetrieb abmelden und zurückziehen. In der Kreisliga C starteten die Lerchenstädter einen Neuanfang - mit Erfolg.

Kreisliga C, Staffel 3

Große Freude beim SV Eichsel II: Die Mannschaft von Trainer Simon Häußermann machte den Aufstieg dank eines 3:1-Heimsieges gegen den FV Degerfelden II perfekt.

Die Eichsler mussten phasenweise aber noch einmal gehörig zittern. Nach dem Eigentor von Kai Asal stand es plötzlich 1:1. Im Parallelspiel führte Verfolger FC Zell II souverän beim TuS Kleines Wiesental II. Damit waren die Zeller für eine kurze Zeit auf Kurs Meisterschaft. Trotz des 5:0 müssen die Zeller nun aber mit Rang zwei Vorlieb nehmen. Denn die Eichsler drehten nach dem Ausgleichstreffer noch einmal auf und setzten sich letztlich dank der um 18 besseren Tordifferenz durch.