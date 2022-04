Fußball Sicherlich anspruchsvoll, aber doch machbar

FC Wallbach (14.) - FC Zell (1.); Sa.; 16 Uhr: Nach dann fünf Jahren wird Michael Schwald den FC Zell im Sommer verlassen. Die Chance ist groß, dass der 51-Jährige mit der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga abtritt. Denn die Zeller bewegen sich in der Bezirksliga schlicht in anderen Sphären. Während die Konkurrenz zuletzt immer wieder Federn ließ, gewannen die Wiesentäler Spiel um Spiel. Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt nun schon acht Punkte. „Wir haben die letzten Spiele im Stile einer Spitzenmannschaft bestritten. Deshalb stehen wir auch ganz vorne“, macht Schwald deutlich. Der Übungsleiter hat aktuell kaum etwas auszusetzen. „Es ist alles gut soweit.“ Nicht einsatzbereit sind am Samstag Dominik Pfeifer und Fabrice Neto Loreiro.

TuS Efringen-Kirchen (10.) - FC Schönau (6.); So.; 15.30 Uhr: Mit dem Abstieg sollte der TuS Efringen-Kirchen nichts mehr zu tun haben. Zu stark präsentieren sich die Rebländer zurzeit. Ging der TuS noch auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz in die Winterpause, hat sich die Mannschaft unter Neu-Trainer Patrick Bösch bis auf den zehnten Tabellenplatz gespielt. Mit nur einer Niederlage aus den acht Spielen rangiert der TuS auf dem dritten Tabellenplatz der Rückserie. Auch gegen die Top-Teams aus Erzingen und Mettingen/Krenkingen machte Efringen deutlich, dass mit ihnen in der kommenden Spielzeit wieder weit oben zu rechnen sein sollte.