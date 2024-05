Der FC Hauingen wird sich aber damit trösten, dass er im Titelrennen die Nase vorne hat. In die Landesliga 2 werden sie aber genauso wenig aufsteigen wie der Zweite und Pokalsieger TuS Kleines Wiesental. „Dazu reicht die Qualität dann doch nicht“, informierte ein Hauinger Offizieller.

Das Niveau des Männer-Endspiels war bei angenehmen Temperaturen eher bescheiden. Der Außenseiter von der Wehra gab in der ersten Halbzeit den Ton an, ließ mit großem Einsatz den aktuellen Bezirksliga-Spitzenreiter nicht zur Entfaltung kommen. Nur logisch war dann, dass Wehr-Brennet, das in der Fußball-Bezirksliga Oberrhein noch nicht vor dem Abstieg gerettet ist, in der 32. Minute mit 1:0 in Front ging. Nach einer perfekten Flanke ließ Fabian Schmidt Bad Bellingens Schlussmann Oguz Ozan mit einem Flugkopfball keine Chance.