Fußball Siegtor in der Nachspielzeit

In schier letzter Minute sicherte sich Bosporus FC Friedlingen den 3:2-Derbysieg über den SV Weil II. Ymran Krasniqi sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem tollen Lupfer für großen Jubel bei den Friedlingern, die damit einen Sprung bis auf den fünften Platz machten. „Es war ein absolutes Kampfspiel. Dass wir am Ende noch als Sieger den Platz verlassen, ist einfach top“, strahlt Bosporus-Trainer Cagdas Sahin. Gleich vier Ü40-Spieler stellte Bosporus in der ersten Elf. Mit Firat Kücükcolak und Deniz Kutlutürk trugen sich zwei davon sogar in die Torschützenliste ein. Matchwinner Krasniqi, mit 29 noch einer der Jüngeren, ersetzte 20 Minuten vor dem Ende Kücükcolak. Coach Sahin bewies dabei also ein goldenes Händchen.

Als „eminent wichtig“ bezeichnete Uwe Kraehling, Trainer des SV Schopfheim, den 2:1-Heimsieg gegen den FC Steinen-Höllstein. Kraehling sah ein „Kampfspiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten“. Seine Elf hätte den Sieg am Ende aber „ein Stück weit mehr gewollt“. Den Schopfheimer Siegtreffer erzielte zwei Minuten vor dem Ende Anes Mujakic. Steinens Torjäger Björn Gutjahr traf kurz zuvor erst noch zum Ausgleich. Bitter für den SVS: Kapitän Shadi Zein musste schon nach zwölf Minuten den Platz verlassen. Seine Muskelverletzung ist wieder aufgebrochen.