Eine Neuerung ist, dass der Sieger dieses Turniers nicht an einem Tag und nach den Gruppenspielen mit Halbfinale und Finale ermittelt wird, sondern im Modus Jeder-gegen-Jeden. Und so geht es am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils ab 18 Uhr weiter. Erst am Mittwochabend wird dann feststehen, ob Landesliga-Vertreter FC Wittlingen seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen konnte. Am Donnerstag, Freitag und Montag ist dann das Grümpelturnier angesagt. Mitmachen werden acht Teams. Am Sonntag, 1. August, findet ab 10 Uhr ein Jugendturnier mit zehn F-Jugendteams aus der Region und ab 13.30 Uhr ein D-Jugend-Turnier mit sechs Mannschaften statt.