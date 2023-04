Ohne Sieg kehrte der Aufsteiger von seinen beiden Auswärtsspielen über die Osterfeiertage in Buch (1:1) und nun in Mettingen/Krenkingen zurück. Während man in Buch in letzter Sekunde noch einen Zähler ergatterte, musste sich die Elf von Karl-Frieder Sütterlin nun beim Tabellendritten Mettingen/Krenkingen erst kurz vor Abpfiff geschlagen geben.