Fußball Spitzenduo setzt sich weiter ab

FVLB II verliert weiter an Boden

Weiter an Boden auf das Spitzenduo hat der FV Lörrach-Brombach II verloren. Die Verbandsliga-Reserve musste sich am späten Sonntagnachmittag mit 1:2 im „kleinen“ Derby dem SV Weil II im heimischen Grütt geschlagen geben.

Der FVLB war in der ersten Halbzeit das bessere Team. Folglich ging die Führung durch Maurice Muslic auch in Ordnung. Die Elf von Trainer Thorsten Meier ließ immer mal wieder ihre spielerische Klasse aufblitzen, doch auch die Weiler blieben nicht ungefährlich. Nach zehn Minuten hätte es beinahe 1:0 für den SVW gestanden, der Schuss von Meik Rusch „küsste“ allerdings nur den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen. Die Weiler waren laut Coach Marco Kern von nun an deutlich besser im Spiel und übernahmen das Kommando. Nach etwas mehr als einer Stunde erzielte Ferat Fazliji den Weiler Ausgleich. Zehn Minuten vor dem Ende markierte Niko Rusch auf Zuspiel des gerade erst eingewechselten Baris Sakat den viel umjubelten Weiler Siegtreffer.

Lörrach-Brombach warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Gefährlich wurde es vor dem Tor von Aykut Kaya allerdings nicht mehr. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht“, freut sich Kern. Für Kaya, der normalerweise als Torwart-Trainer bei der ersten Mannschaft fungiert, war es die erste Partie in dieser Saison. „Aykut hat sich bereit erklärt, ins Tor zu gehen, da Tim Rusch und Lucas Vierthaler nicht zur Verfügung standen.“

Ungemein wichtige drei Punkte sicherte sich der SV Herten II im Derby beim SV Eichsel. Mert Vardar traf zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 2:1-Endstand. Die Hertener Reserve kletterte dank des dritten Saisonsiegs auf den Relegationsplatz 13.

Eichsel bleibt mit sieben Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Beiden Teams war zu Beginn die Nervosität deutlich anzumerken. „Nichtsdestotrotz waren wir die spielbestimmende Mannschaft, ohne uns aber nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Mit der ersten Möglichkeit geht Eichsel in Führung. Danach haben sie noch weniger für das Spiel gemacht“, schildert Herten-Trainer Dominik Uhrig seine Eindrücke.

Nach dem Pausentee schalteten die Gäste noch einmal einen Gang höher. Erst war es Fabian Kolibaba, der den Ausgleich besorgte. Nach einer Flanke von Cosimo Petruzzi markierte Varda schließlich den Siegtreffer. „Meiner Meinung nach war der Sieg auch gerechtfertigt. Gut für uns war, dass unser Kapitän Christian Spitz und sein Co., Markus Neu, nach Bänderverletzungen wieder dabei waren. Das war ganz wichtig für das ganze Team“, erklärt Uhrig.