Fußball Spitzenreiter kann es sich erlauben, zu rotieren

In der Vorwoche gegen Wittlingen präsentierte sich der SVH zwar nicht schlecht, doch zur Spitze fehlt dann doch noch etwas. 90 Minuten durchgespielt hat Nick Henke, der vor Jens Murawski den Vorzug erhielt. „Jens war beruflich eine Woche unterwegs, konnte daher nicht trainieren. Er ist aber in Lauerstellung“, betont Musliu, der in Tiengen wohl bis auf die Langzeitverletzten auf den gesamten Kader zurückgreifen kann.

FC Wallbach (10.) - FV Lörrach-Brombach II (13.); Sa.; 14.30 Uhr: Nach vier Niederlagen in Folge punktete der FVLB II vor einer Woche endlich wieder. „Die Leistung war besser als zuvor, aber das lag auch daran, dass uns drei Jungs aus der ersten Mannschaft ausgeholfen haben“, erklärt Trainer Thorsten Meier. Die Rede ist von David Pinke, Lukas Münch und Mirco Böhler. Letzterer traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. „Wenn wir in Wallbach mit derselben Mannschaft auflaufen könnten, wäre sicher einiges möglich. Aber noch weiß ich nicht, wer dabei sein wird.“ Definitiv ausfallen wird Leonardo Komljenovic, der gegen Efringen-Kirchen bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden musste. Komljenovic hat sich am Knie verletzt und wird wohl erst einmal ausfallen.