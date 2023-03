Fußball Stabil stehen und Nadelstiche setzen

FVLB II hegt keine Ambitionen mehr

Am vergangenen Wochenende schlugen sich die Grütt-Kicker gegen Primus Stetten wacker, mussten sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Vor dem gegnerischen Tor hat uns leider die Abgezocktheit gefehlt. Insgesamt hat man aber gesehen, dass wir noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Bei uns darf eben kein Leistungsträger ausfallen, dann haben wir eine gute Truppe.“

In der Tabelle steht der FVLB auf Rang sieben. Mit dem Aufstieg haben die Schützlinge von Meier schon lange nichts mehr zu tun. Das bringt auch Vorteile mit sich. „Wir können jetzt Spielern mehr Einsatzminuten geben, die vielleicht nicht so viel gespielt hätten, wenn es die tabellarische Lage nicht so zugelassen hätte“, erklärt der Cheftrainer. Seit 2019 arbeitet Meier nun schon im Grütt. In der vergangenen Rückrunde hatte der 42-Jährige wieder die Reservemannschaft übernommen, nachdem er bereits in seinem ersten Jahr die Verantwortung für die „Zweite“ innehatte.