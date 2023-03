Fußball Stärker, aber kein Heimsieg

Monsterreflex vonFSV-Keeper Ozan

Kurz danach musste Witali Semenschuk, der zwar rackerte aber sich gegen die Gästeabwehrrecken nicht durchsetzen konnte, Massimo de Franco Platz machen. Nicht einmal 60 Sekunden nach seiner Einwechslung hatte auch De Franco den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Ball klatschte ans Außennetz.

Ärgern werden sich die Gäste über die 64. Minute. Nach einem Schnittstellenpass lief Barella alleine auf Oguz Ozan zu, umspielte den FSV-Keeper, kam nach einer Handgreiflichkeit Ozans ins Straucheln, rappelte sich wieder auf und zog aus der Drehung ab. Doch Ozan parierte die Kugel mit einem Monster-Reflex, verhinderte das 0:2 und damit wohl die Entscheidung.

Drei Minuten später war der Jubel groß im Rheinfelder Lager, als Ivan Atlija im Nachschuss den Ausgleich erzielte. Zuvor hatte Ali Hussein Kassem nach einem Eckball von der Strafraumgrenze abgezogen. Herbolzheims Torhüter Pascal Metzger konnte den Ball nur abklatschen, und Atlija vollendete.

in der verbleibenden Spielzeit wollten beide Mannschaften die Partie noch gewinnen. Der eingewechselte Arianit Tasholi hatte in der 90. Minute den Rheinfelder Siegtreffer auf dem Fuß, doch der Ball ging knapp am linken Pfosten ins Aus. Auf der Gegenseite jagte Simon Witt den Ball mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz in die Abenddämmerung.

„Wir waren heute die bessere Mannschaft, hätten die drei Punkte verdient gehabt. So kann ich mit der Punkteteilung nicht ganz zufrieden sein. In einigen vielversprechenden Situationen haben wir zulange gebraucht, um den Ball zu verarbeiten. Dennoch mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf, machen. Sie hat ein gutes Spiel gezeigt. Was wir mitnehmen können, ist, dass wir in dieser Liga jeden Gegner schlagen können“, so die Analyse von Musliu.