Fußball: Status Quo – kein Sieger

In der ersten Halbzeit nutzten die gastgebenden Rebländer die sich bietenden Chancen nicht. So verfehlte Jakob Hugenschmidt in der fünften Minuten mit einem Freistoßball nur knapp das Ziel. Fünf Minuten später verhinderte TuS-Keeper Zähringer nach einem Solo von Adrian Mouttet mit einer spektakulären Fußabwehr den Bellinger Führungstreffer. Und auch Laurenz Hiller (40.) fand seinen Meister in Zähringer.