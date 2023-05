Fußball Steigen am Ende nur zwei Teams ab?

Halbe Liga kämpft noch um den Klassenerhalt

Spannender als an der Spitze geht es im Tabellenkeller zu. Die halbe Liga kämpft noch um den Ligaverbleib. Auf dem Relegationsplatz 13 liegt derzeit der SV Todtnau. Ob jene Position aber überhaupt in die Abstiegs-Relegationsspiele muss, steht nicht fest. Denn angesichts der Konstellationen in den höheren Ligen,ist es in dieser Spielzeit durchaus möglich, dass es lediglich zwei Absteiger pro Kreisliga-A-Staffel geben wird. In der West-Gruppe wären das zum jetzigen Zeitpunkt die Reserveteams aus Wittlingen und Herten. Mit diesen Rechenspielen möchte sich Harald Wissler, Trainer des SV Todtnau, nicht beschäftigen. Seine Mannschaft empfängt am Samstag, 17 Uhr, den SV Eichsel. „Wenn wir gegen Eichsel verlieren, sind wir punktemäßig deutlich hinten dran. Dann wäre vermutlich nur noch Bamlach-Rheinweiler in Schlagdistanz, um einer möglichen Relegation aus dem Weg zu gehen. Die Teams hinter uns geben auch noch nicht auf.“ Wissler weiß um die Drucksituation, gibt sich vor dieser wichtigen Partie aber auch „zuversichtlich“ und „entschlossen“: „Die Jungs sind fokussiert und jede Woche bereit, alles zu probieren“, sagt Wissler. „Die Stimmung ist gut. Im Training ist die Begeisterung, das nötige Engagement und auch der Spaß vorhanden.“