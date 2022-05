Fußball Steigt der FC Zell schon in Waldshut auf?

VfB Waldshut (12.) - FC Zell (1.); Mi.; 19 Uhr: Die Zeller haben am vergangenen Wochenende ein wenig von ihrem Vorsprung an der Tabellenspitze eingebüßt. Sollte der FC Erzingen parallel gegen die SG FC Wehr-Brennet verlieren und Zell in Waldshut gewinnen, stünde der Aufstieg der Schwald-Elf am Mittwochabend dennoch so gut wie fest. „Wir haben noch ein paar schwere Spiele vor uns“, will Trainer Michael Schwald aber noch nichts von einer möglichen Entscheidung wissen. Der eine oder andere Spieler habe zwar aktuell etwas müde Beine, „wir werden uns aber noch einmal richtig reinhängen“, versichert der scheidende Übungsleiter. Hinter dem Einsatz von David Bilic steht noch ein Fragezeichen.

FC Erzingen (2.) - SG Wehr-Brennet (7.); Mi.; 19 Uhr: Ob Urs Keser mit seinen Wehr-Brennetern seinem guten Bekannten Michael Schwald zur Meisterschaft verhelfen kann, ist äußert ungewiss. Die Spielgemeinschaft reist mit einem kleinen Kader nach Erzingen und muss erneut auf Spieler aus der dritten Mannschaft zurückgreifen. „Es liegt aber letztlich nicht an uns, ob Zell Meister wird. Michaels Truppe lässt sich das nicht mehr nehmen. Wenn sie es dann gepackt haben, freue ich mich sehr für Michael, zu dem ich nach wie vor einen guten Draht habe“, betont Keser.