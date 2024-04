Fußball: Steigt Hauingen schon am Samstag auf?

Anes Mujakic hat sich im zweiten Training nach seiner Rückkehr aus Wittlingen am Kreuzband verletzt, Edon Kelmendi erlitt einen Kreuzbandriss, Rion Arnken, in der Hinserie mit zehn Treffern gefährlichster Schopfheimer, verabschiedete sich auf eine Auslandsreise. Zudem kommt, dass Johann Suppes aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht die erhoffte Verstärkung sein konnte.

Die meisten Spielerwerden bleiben

Erfreulich aus Schopfheimer Sicht ist dagegen, dass die Problematik auf der Torhüterposition mindestens bis zum Saisonende gelöst worden ist. Cascio bemühte sich um Lukas Müller, den er bereits in der Jugend beim FV Lörrach-Brombach trainiert hatte. Mit Erfolg. Müller schloss sich Schopfheim an, und das, obwohl er offenbar auch eine Anfrage des FV Lörrach-Brombach hatte. „Lukas ist eine riesige Verstärkung für uns. Hoffentlich bleibt er bis über den Sommer hinaus bei uns“, lässt Cascio wissen, der gemeinsam mit den Sportlichen Leitern, Jörg Nägelin und Uwe Kraehling, am Kader für die kommende Saison tüftelt.

Die meisten Spieler haben schon ihre Zusagen gegeben. Der eine oder andere könnte jedoch etwas kürzertreten oder seine Kickschuhe an den Nagel hängen. Zu 100 Prozent ist selbst Cascios Zukunft noch nicht geklärt, ein Ende des gerade erst begonnenen Engagements im Oberfeld in diesem Sommer hält der Familienvater jedoch für nahezu ausgeschlossen: „Da müssten schon alle Stricke reißen. Wir wollen ja etwas aufbauen.“ Cascio und seine Schopfheimer Jungs empfangen am Samstag (16 Uhr) die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler.