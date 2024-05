Eichsel-Coach Manuel Schwarz sah ein „super Spiel auf Augenhöhe“. Seine Schützlinge hätten beinahe sogar aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht. Philipp Bruggers Abschluss wurde aber gerade noch so abgeblockt. Kurz darauf klingelte es auf der anderen Seite und der Primus stellte durch Maximilian Meier auf 3:2, der seinen 16. Saisontreffer erzielte. Nur vier Minuten danach traf Moritz Keller per Elfmeter zum 4:2-Endstand. „Man hat trotz der Niederlage gesehen, welche Entwicklung die Mannschaft in den letzten Monaten genommen hat. Das war sehr erfreulich“, so Schwarz, der in den vier verbleibenden Partien bis zum Saisonende so schnell wie möglich die Relegation zur Bezirksliga eintüten möchte. „Es wäre schön, wenn wir etwas entspannter in die letzten Spiele gehen könnten, um uns auch gut auf die Aufstiegsrunde vorzubereiten.“

Rechnerisch Platz nochnicht unter Dach und Fach

Rechnerisch ist Platz zwei noch nicht unter Dach und Fach, da die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler einfach nicht nachlässt. Die Elf von Trainer Gabriel Iordan gewann gegen den FC Steinen-Höllstein mit 3:2, nachdem sie die komplette zweite Halbzeit in Überzahl gespielt hat, da Wassim Hawwa mit Gelb-Rot vom Platz musste.