Fußball Stetten muss Punkte abgeben

Mit 4:2 setzte sich der FC Hausen im Lokalderby gegen den TuS Kleines Wiesental durch. „Für mich geht der Sieg über die 90 Minuten gesehen in Ordnung“, sagt Hausens Trainer Michael Brunner.

Eine wilde Partie bekamen die Zuschauer im Nonnenholz zu sehen. Denn beinahe hätte der SV Weil II noch einen 0:3-Rückstand aufgeholt. Sandro Samardzic hatte in der Nachspielzeit gegen den FSV Rheinfelden II die große Möglichkeit, vom Elfmeterpunkt auf 3:3 zu stellen. Samardzic scheiterte allerdings am herausragenden FSV-Schlussmann Julian Häusel, der die Rheinfelder Reserve mit seinen Paraden letztlich zum Sieg geführt hat. Nach den Treffern von Djemal Smailji, Dustin Volkmann und Nico Szyszka lag Rheinfelden nach über einer Stunde mit 3:0 in Führung.

Das klare Ergebnis täuschte jedoch ein wenig über die Partie hinweg, denn vor allem in der ersten Halbzeit ließ Weil ein ums andere Mal Hochkaräter aus. „Wir haben das Spiel verloren, weil wir unsere Torchancen nicht genutzt haben“, hadert Weils Trainer Marco Kern. „Das ist sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz möchte ich meiner Mannschaft auch ein Kompliment aussprechen, wie sie nach dem 0:3 noch einmal so zurückgefunden hat.“ Immerhin können sich die Weiler über drei Punkte am „Grünen Tisch“ freuen. Die Begegnung gegen die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler, die am vergangenen Spieltag in der Nachspielzeit beim Stand von 1:2 aus Weiler Sicht abgebrochen werden musste (wir berichteten), wurde nun mit 3:0 für Weil II gewertet.

Bosporus FC Friedlingen ist nach dem 4:0-Heimsieg gegen den SV Eichsel zurück in der Erfolgsspur. Das war auch bitter nötig, rutschte der Bezirksliga-Absteiger in den vergangenen Wochen doch immer weiter nach unten ab.

Vier Niederlagen kassierten die Grenzstädter in Folge. 0:16 lautete die Tordifferenz nach heftigen Pleiten gegen den TuS Kleines Wiesental, Lörrach-Stetten und Hauingen. „Wir hatten mit vielen Verletzten zu kämpfen. Dazu haben wir viele Schichtarbeiter. Im Kader musste ich immer wieder einige Änderungen vornehmen. Dieser Sieg gibt uns nun wieder Selbstvertrauen“, erklärt Bosporus-Trainer Cagdas Sahin. Für die Friedlinger trafen Deniz Kutlutürk, Mailind Shurlliqi (2x) und Burhan Cagin.