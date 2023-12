Fußball: Stettens Angebot an den FC Hauingen

Auch trainieren durften die Hauinger bereits in dieser Woche auf dem Kunstrasenplatz beim Nachbarn. „Ich habe von der Hauinger Situation gelesen. Dann habe ich Mick (Fahr; Anm.d.Red.) kontaktiert und ihm den halben Platz angeboten, sodass sie parallel mit uns trainieren können“, erklärt Stetten-Coach Sascha Müller. Müller und Fahr pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. In der TuS-Jugend spielten die beiden früher gemeinsam, Müllers Vater war der Trainer. Fahr war insgesamt mehr als 25 Jahre in verschiedenen Funktionen in Stetten tätig. „Wir sind den Stettener Jungs natürlich extrem dankbar für dieses tolle Angebot. In Hauingen wäre in dieser Woche aufgrund der Platzverhältnisse weder Training noch Spiel möglich gewesen“, informiert Fahr.

Ein ordentlicherachter Tabellenplatz

Mit 3:1 gewonnen hat die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler am Mittwochabend das Nachholspiel beim FC Steinen-Höllstein. Vor dem abschließenden Duell in diesem Kalenderjahr am Sonntag (17 Uhr) bei der Reserve des FV Lörrach-Brombach liegt die Mannschaft von Trainer Gabriel Iordan nun auf einem mehr als ordentlichen achten Tabellenplatz. „Wir haben aktuell eine gute Zeit und das Glück ist auch etwas auf unserer Seite“, freut sich Iordan. Der 36-Jährige stand auch in Steinen wieder beinahe die gesamte Spielzeit selbst auf dem Platz. „Ich fühle mich besser. Ich hatte in der Vergangenheit immer mit muskulären Problemen zu kämpfen. Aktuell geht es gut.“