Fußball Straßenfußballer dringend gesucht

Für alle Beteiligten war die Veranstaltung am Freitagvormittag ein voller Erfolg. Selbst die Lehrer, die mit Skepsis ins Grütt kamen, waren nach rund vier Stunden zufrieden. Denn ihre Schützlinge hatten Spaß, einfach mal drauflos zu spielen. Denn taktische Zwänge gab es keine. Nur nach jedem Treffer mussten die Mannschaften durchwechseln. Pro Team waren nur drei Feldspieler zulässig. So erreichten die Verantwortlichen der streetkickers39, dass die Kinder möglichst viel Spaß am Spiel hatten. Gespielt wurde in drei Gruppen auf drei Plätzen. Wer in welcher Gruppe antrat, blieb der Selbsteinschätzung der Mannschaften überlassen. Somit gab es am Ende dann auch keinen wirklichen Turniersieger, was den Spaßfaktor noch einmal erhöhte und den Leistungsdruck nahezu gegen Null verschwinden ließ.