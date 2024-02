Fußball, Suisse Super Leage: Ein Duell zum Abstand gewinnen

Das Duell gegen die Grasshoppers ist wieder mal ein richtungsweisendes. Wie so viele Spiele, wie eigentlich alle Spiele, die der FC Basel noch absolvieren muss. Das weiß auch der Trainer. „Wir haben zehn Spiele, in denen wir um unser Leben, um unsere Zukunft spielen“, erklärt Celestini. Darum muss der Cheftrainer und sein Stab auch die Stimmung in der Mannschaft im Griff haben. Nur noch vier Akteure der „Bebbi“ sind derzeit verletzt, im Training kämpfen derzeit 27 Spieler um einen der 22 Plätze im Spieltagskader. Fünf Profis müssen den ungeliebten Platz auf der Tribüne einnehmen. „Wir sind in einer schwierigen Situation und wir sind immer noch nicht gerettet“, warnt der FCB-Trainer. „Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen uns alle pushen.“