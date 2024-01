Fußball, Suisse Super League: Der Aufwärtstrend hält an

Von da an war es nahezu das bekannte Spiel auf ein Tor. Nur der befreiende zweite Treffer zugunsten der Gäste vom Rheinknie wollte zunächst nicht fallen. Doch in der 72. Minute war es dann erneut Barry, der seine Mannschaft und die Fans in Jubelstürme versetzte. Einen Schuss von Roméo Beney ließ Marvin Keller im Tor der Winterthurer nur abprallen. Barry reagierte geistesgegenwärtig und sorgte mit dem Abstauber für das befreiende 2:0 der Basler. Dass der Gegner in doppelter Unterzahl das Spiel nochmals kurz spannend machte, bleibt der einzige kleine Kritikpunkt, den man dem Team von Fabio Celestini ankreiden kann.

Mit dem Erfolg auf der Schützenwiese gelingt es den „Bebbi“ in dieser Saison zum ersten Mal in der Meisterschaft einen Sieg im darauffolgenden Spiel zu bestätigen. Die Chance, einen dritten Erfolg folgen zu lassen, bietet sich nun am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den FC Lugano (20.30 Uhr.

FC Winterthur – FC Basel 1893 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (13.) Barry, 0:2 (72.) Barry, 1:2 (79.) Lüthi, 1:3 (91.) Veiga 1:3. SR Alessandro Dudic. Z.: 8400.

FC Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, van Breemen, Akahomen (61. Augustin), Avdullahu, Veiga, Kololli (70. Demir), Gauto (70. Beney), Kade, Barry (86. Jovanovic).