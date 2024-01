Fußball, Suisse Super League: FCB schlägt den Spitzenreiter

Im weiteren Verlauf der Partie verdiente sich der FC Basel diese Führung durch gute Defensivarbeit, der es nicht an großem Kampfgeist mangelte. Zudem blieben die Basler auch weit in die zweite Halbzeit hinein immer wieder mit Kontern gefährlich.

FC Winterthur für Baselnächste Herausforderung

Und in der Schlussphase war es FCB-Goalie Marvin Hitz, der in der 89. Minute einen Ball von Cedric Itten aus dem Winkel fischte. Ausgelassen wurde auf dem Feld, auf der Bank und den Zuschauerrängen der Dreier gefeiert. Schon am Dienstag, 30. Januar, wartet in Winterthur die nächste Herausforderung auf die Basler. Die Super League-Partie beginnt um 20.30 Uhr. In dieser Begegnung des 21. Spieltags muss Celestini auf die beiden formstarken Fabian Frei und Dominik Schmid verzichten. Beide kassierten gegen Bern jeweils die vierte Gelbe Karte.

Tor: 1:0 (13.) Kololli. Z.: 26400.

FC Basel: Hitz – Schmid (81. van Breemen), Frei, Barisic, Vouilloz – Veiga, Avdullahhu – Kade, Augustin (58. Gauto), Kololli (81. Xhaka) – Barry.