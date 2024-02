Fußball, Super League: Ekstase in rot und blau dank Barry

Mit einem Paukenschlag ging es dann in die zweiten 45 Minuten. Doch im negativen Sinn für den FCB. Denn Renato Veiga wurde nach einem Einsteigen mit offener Sohl von Schiedsrichter Urs Schnyder postwendend zurück in die Kabine geschickt.

Der Schock saß zunächst tief und die Gäste kamen in der 49. und 51. Minute zu Großchancen. Doch FCB-Goalie Marvin Hitz war zur Stelle.

In der 63. Minute war das Joggeli dann urplötzlich ein Tollhaus. Denn Basel ging in Unterzahl durch Thierno Barry mit 1:0 in Führung. Der Franzose verwandelte einen Konter eiskalt. Da der FCB in Folge mit Leidenschaft den knappen Vorsprung verteidigte, kamen die Gäste zunächst nicht zu einer zwingenden Torchance. Barry und Gauto sorgten immer wieder mit Läufen in den freien Raum für Entlastung. Erste Gäste-Torhüter Lawrence Zigi hatte in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Fuß, drosch den Ball aber über die Latte.

FC Basel – FC St. Gallen 1:0(0:0). – Tore: 1:0 (63.) Barry. SR: Urs Schnyder. Z.: 21 519. Rot: Veiga (46./FCB) wg. Foulspiels.

FC Basel: Hitz – Vouilloz, Kololli (86. Rüegg), Barry, Frei (57. van Breemen), Barisic, Kade (53. Xhaka), Schmid, Gauto, Avdullahu, Veiga.