Fußball, Testspiel Endlich ein Erfolgserlebnis

All diese Dinge hatte FVLB-Cheftrainer Thorsten Szesniak in den letzten Wochen zu bewerkstelligen. Und langsam erntet er mit seinem Co-Trainer Raphael Kiefl die Früchte der Arbeit.

Am Dienstagabend gab es gegen den FSV Rheinfelden den ersten Sieg in der Vorbereitung. Mit 2:1 wurde die Mannschaft vom Hochrhein in die Schranken verwiesen. Im Prinzip war es ein Spiel auf ein Tor, denn von Beginn an bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz im Grütt. Wenn die Gäste aus Rheinfelden mal zu einem der seltenen Konter kamen, lag es daran, dass die FVLB-Spieler in diesen Momenten etwas zu passiv reagierten und den Gegner kommen ließen. Doch in der 60. Minute verlor die Partie ihren eigentlichen Charakter des Testspiels. Denn Rheinfeldens Kapitän Jermey Stangl sah wegen Nachtretens die Rote Karte.