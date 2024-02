Fußball, Testspiele: Auch an Fasnacht wird getestet

Die Fasnacht in der Region hat auch im Sport ihre Spuren hinterlassen. Während in nahezu allen Sportarten in der fünften Jahreszeit keine Spiele stattfanden, waren die Fußballer eifrig am Testen. Nur die Zuschauerresonanz war entsprechend gering – und auch der eine oder andere Kader war etwas dünner besetzt als in den vorhergehenden Partien.