Fußball, Testspiele: Gelungene Starts in die Vorbereitung

Die wichtigste Erkenntnis: Die Neuzugänge haben sich bestens ins Sysmtem integriert. Leon Riede ist nicht nur in der Abwehr eine Verstärkung, sondern der Innenverteidiger zeigte in der zweiten Halbzeit, dass er auch auf der Sechser-Position eine gute Figur macht.

Der VfR Bad Bellingen ging frisch und ausgeruht in die Begegenung den Verbandsligisten von der Möhlin. Dieser hatte am Samstagvormittag noch eine Trainingseinheit absolviert, war also durchaus etwas müde, was sich mit zunehmendem Spielverlauf auch bemerkbar machte.