Fußball Toller Kampf nicht belohnt

Wie schon so oft in dieser Saison hatten sich die Wittlinger nach 90 aufopferungsvollen Minuten nicht belohnt. Von Beginn an war auf dem Hausener Sportplatz nicht klar, wer hier der mögliche Absteiger ist und wer in der Tabelle vor dem Spiel auf dem fünften Platz stand. Die Gäste aus dem Kandertal agierten mutig, hatten aber ab und an Probleme mit dem holprigen Naturrasen. Die Abwehr der Hausherren geriet immer wieder ins Schwimmen, hatte Probleme, das Angriffsspiel der Wittlinger vor allem über die Flügel in den Griff zu bekommen. Doch nicht alle Bälle kamen in letzter Konsequenz präzise beim Mitspieler an. „Es war ungewohnt für uns. Wir spielen nicht auf dem Rasen und trainieren auch noch nicht auf Rasen“, erklärt Cascio.

Das Fehlen des rotgesperrten Moritz Keller machte sich im Sturm zusätzlich bemerkbar. Daher ergab sich auch zu keinem Zeitpunkt des Spiels auch eine wirklich hochkarätige Chance für den FC Wittlingen.