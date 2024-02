Es war dürftig, was beide Mannschaften in der ersten Halbzeit offensiv boten. Die Gastgeber besaßen durch Benjamin Kololli zwei Halbchancen, die jedoch von Gäste-Keeper Amir Saipai zunichte gemacht wurden. Aufseiten Luganos herrschte im Angriff komplette Funkstille. Das war auch so, will die „Bebbi“ defensiv vor der Pause alles im Griff hatten.

Nachdem erneut Kololli die beste FCB-Chance nicht genutzt hatte, sorgte nach der Pause ausgerechnet der Ex-Basler Renato Steffen für die Entscheidung in dieser wenig ansehnlichen Partie. In der 69. Minute entwischte Steffen Roméo Beney und platzierte die Kugel im Basler Kasten. FCB-Keeper Marvin Hitz war chancenlos.