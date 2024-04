Fußball: Trainer Fabian Muto verlängert Vertrag

SG FC Wehr-Brennet (12.) - SV Herten (3.); So.; 15 Uhr: Vier Siege in sechs Spielen, Rückrunden-Tabellenplatz vier, dazu der Einzug ins Finale des Bezirkspokals: Nach der schwachen Hinrunde kommt die SG FC Wehr-Brennet immer besser in Fahrt. Am 9. Mai hat die Mannschaft von Trainer Urs Keser nun sogar im Pokalfinale gegen den VfR Bad Bellingen die Chance auf einen Titel. Möglich hatte dies das 2:1 nach Verlängerung am vergangenen Ostermontag beim TuS Binzen gemacht. „Wir wussten, dass wir an einem guten Tag gegen Binzen bestehen können, wir haben sie auch letztes Jahr schon geschlagen. Es war eine sehr gute Leistung. Alles in allem sind wir auch verdient weitergekommen“, erklärt Keser. „Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben.“

Vor der Saison hatten einige die Wehr-Brenneter auch auf der Liste, wenn es um das Thema Aufstieg ging. Nun wird deutlich, dass das durchaus auch seine Gründe hatte. „Wir können gegen fast jede Mannschaft in dieser Liga bestehen“, weiß Keser, der aber demütig bleibt. „Wir brauchen immer noch Punkte für den Klassenerhalt, noch sind wir nicht durch.“ Spielt die SG in den kommenden Wochen so weiter, wird es aber nicht mehr allzu lange dauern, bis der Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach gebracht ist. Den Einzug ins Pokalfinale musste Wehr-Brennet aus personeller Sicht aber teuer bezahlen. Keeper Pascal Lindemann zog sich vermutlich eine Kapselverletzung zu, hinzu kommen zahlreiche angeschlagene Spieler. Zum ersten Mal im Jahr 2024 trägt die Keser-Elf ihr Heimspiel wieder auf dem Rasenplatz in Wehr aus.