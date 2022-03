Fußball TuS holt Lüchinger

Binzen. Langsam, aber sicher spielt der TuS Binzen am Hochrhein eine prominente Rolle. Nun ist dem A-Kreisligisten ein weiterer Transfer-Coup gelungen. Der Klub aus dem Vorderen Kandertal hat sich die Dienste von Torwart Dominik Lüchinger vom FV Lörrach-Brombach gesichert. Lüchinger ist fraglos der beste Keeper im Bezirk.

Der 25-Jährige kann studienbedingt den zu erwartenden Aufwand in der kommenden Verbandsliga-Saison beim FVLB nicht mehr in vollem Umfang bewältigen, zumal derzeit noch offen ist, an welcher Uni es für ihn im Herbst weitergehen wird. Unter anderem kommen da Freiburg oder auch Heidelberg als Studienorte in Frage. Da kam die Anfrage des TuS Binzen gerade recht. Lüchinger wird beim (Noch-)A- Kreisligisten nicht unter Zugzwang stehen, am laufenden Trainings- und Spielbetrieb permanent teilnehmen zu müssen, zumal der Aufstiegsanwärter zur Bezirksliga mit Benjamin Sänger (31) über einen weiteren ausgezeichneten Torwart verfügt. Natürlich freut er sich auch auf ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Brombacher Kameraden beim TuS. Lüchinger ist ein Brombacher Eigengewächs, wo er - außer eineinhalb Jahren in der U17 des SC Freiburg - von Kindesbeinen an aktiv war.