Fußball TuS-Rumpfelf begeistert

Mit 34 Spielern und Freunden des Vereins war der Aufsteiger in der vergangenen Woche nach Mallorca geflogen. Das Ergebnis kam so, wie es kommen musste. Denn einige Spieler infizierten sich mit Corona und waren dementsprechend am Samstag nicht einsatzfähig. Andere Akteure waren anderweitig erkrankt oder verletzt. So war Sütterlin in der Not gezwungen, die fünf Spieler aus der ersten Mannschaft mit Akteuren aus der U19 und der TuS-Reserve zu ergänzen.

Diese Ergänzungsspieler machten aus der Not eine Tugend und zeigten, dass Sütterlin auch in der Zukunft auf sie bauen kann, wenn wieder Not am Mann ist. Vor allem die beiden Innenverteidiger sorgten für Begeisterungsstürme beim Cheftrainer. „Da macht es echt Spaß zu sehen, wie sich die Jungs so verkaufen“, zeigte sich der Übungsleiter zufrieden mit den Leistungen. „Die machen echt Druck auf unsere Arrivierten.“ Trotz der personellen Misere hielt Sütterlin am Testspiel fest, will am Rhythmus mit einem Training und Testspiel nichts verändern.