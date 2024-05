FC Schlüchttal (10.) - VfR Bad Bellingen (1.); Fr.; 19.30 Uhr: Viel gespielt hat Enno Meyer in den vergangenen Wochen nicht, vor Wochenfrist wurde der 27-Jährige im Duell mit dem TuS Lörrach-Stetten mit zwei Treffern aber zum Bad Bellinger Matchwinner. „Enno ist ein klasse Typ. Ich habe mich brutal gefreut für ihn, die ganze Mannschaft hat mit ihm gefeiert, als er die zwei Tore gemacht hat“, betont VfR-Sportchef Kai Schillinger. Meyer, normalerweise in der Verteidigung zuhause, agierte gegen Stetten zunächst auf der Außenbahn. Die Taktik ging perfekt auf. Für einmal hat es auch nicht die Tore von Tim Siegin gebraucht. Der Angreifer fehlt den Markgräflern bis einschließlich einem möglichen Relegationshinspiel. So weit will es der VfR aber erst gar nicht kommen lassen. Seit dem sechsten Spieltag sind die Bad Bellinger Tabellenführer, das soll auch noch bis zum Ende Bestand haben. In Schlüchttal ausfallen wird Kevin Etienne. Damit bricht Coach Peter Johann eine weitere Alternative im Sturmzentrum weg.

TuS Efringen-Kirchen (14.) - FC Wittlingen (7.); So.; 15.30 Uhr: Die Negativserie will einfach nicht enden. Und so muss sich der TuS Efringen-Kirchen langsam, aber sicher immer intensiver mit der Kreisliga A beschäftigen. Denn Unterstützung aus der Landesliga erhalten die Rebländer wohl auch nicht. Für Zell und Waldshut sieht es in der Tabelle ziemlich schlecht aus. Gut möglich, dass sich in dieser Saison aber zumindest der Viertletzte der Bezirksliga hält.