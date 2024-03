Für die U19 des SV Weil wird der Abstieg in die Landesliga in dieser Saison nicht mehr zu verhindern sein. Auch nach 15 Spielen warten die Grenzstädter noch auf den ersten Sieg, zwölf Niederlagen stehen drei Unentschieden gegenüber. Weil ist abgeschlagen Tabellenletzter. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass die Blau-Weißen mit einigen Spielern des jüngeren Jahrgangs auflaufen, die zu Saisonbeginn noch in der U18 in der Bezirksliga gespielt haben. Der Qualitätsunterschied ist deshalb natürlich enorm. Da die Weiler für die A-Jugend im Winter aus unterschiedlichen Gründen nur noch für eine Mannschaft Spieler zur Verfügung hatten, wurde die U18 abgemeldet. Die Verantwortlichen entschieden sich dafür, lieber eine A-Jugend-Mannschaft zu stellen als gar keine. Nachvollziehbar. Faik Zikolli, der die U19 in der Hinrunde noch trainiert hatte, gab sein Amt in der Winterpause zudem ab. Der 44-Jährige steht dem Verein aber genauso weiter zur Verfügung wie sein Bruder Fahredin. Er hatte sich schon im vergangenen Sommer aus der ersten Reihe zurückgezogen. Seit dieser Rückrunde ist Fredy Cardoso für die U19 hauptverantwortlich, zuvor coachte er die U18. Der 40-Jährige weiß um die schwere Herausforderung Verbandsliga, sagt aber auch: „Für den jüngeren Jahrgang ist das die Chance, sich an das Level anzupassen.“ In der kommenden Landesliga-Saison wolle man dann wieder oben mitspielen. Für Cardoso, Inhaber der B-Lizenz, und seine Jungs steht an diesem Wochenende noch einmal ein echtes Highlight auf dem Programm, wenn es am Sonntag (13 Uhr) im Nonnenholz zum Derby mit dem FV Lörrach-Brombach kommt. Die Mannschaft von Marc Jilg hat ihre Ausgangsposition im Abstiegskampf dank eines späten 3:2-Sieges gegen den direkten Kontrahenten Freiburger FC II am vergangenen Wochenende deutlich verbessern können. Lörrach-Brombach liegt jetzt nur noch aufgrund der schlechteren Tordifferenz unterm Strich.