Fußball U23 greift in der Kreisliga A an

Die Abmeldung der U21 begründet sich in den privaten und beruflichen Planungen der aktuellen Spieler, die in einer nicht unerheblichen Anzahl den Wohnort aufgrund der Aufnahme eines Studiums oder auch einer Ausbildung wechseln und so unter der Woche nicht mehr am Training teilnehmen können. Die Corona-Pandemie hatte diese Entwicklung zwar noch gebremst, aber mit den aktuellen Lockerungen sehen die persönlichen Planungen der Spieler jedoch Veränderungen vor.

Dominik Kiesewetter, verantwortlich für den gesamten Nachwuchsbereich, freut sich, dass die weiteren Spieler weiterhin für den FVLB in der U23 am Ball sein werden. So gesehen war das Jahr für die Spieler in der U21 ein wichtiges für die Heranführung an den Aktivbereich.