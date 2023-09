Fußball Über den Kampf zum Erfolg gefunden

Der Wille bei den Rheinfeldern war von Beginn an deutlich zu sehen. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren die bestimmende Mannschaft auf dem Kunstrasen des Natur Energie Stadions. Hatten bis zur 29. Minuten mehrere guten Chancen in Führung zu gehen. Aber aus dem Spielgeschehen heraus wollte einfach kein Treffer waren. So war es Mislimovic vorbehalten, per Foulelfmeter die 1:0-Führung zu erzielen. Doch danach war es erst mal vorbei mit nennenswerten Chancen. Dafür durfte sich Torhüter Marco Buonacosa für Rheinfelden mehrfach auszeichnen. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zum mittlerweile verdienten Ausgleich, weil die Hausherren einfach über weite Phasen zu ideenlos agierten. Doch in der Schlussphase erwachte der Kampfgeist noch mal und es kam zum späten Führungstreffer.