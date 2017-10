Fußball Ungewöhnliche Maßnahme

Nachrichten-Ticker

17:46 "Ran an die Arbeit" - Jamaika-Sondierer zuversichtlich

Berlin - Knapp vier Wochen nach der Bundestagswahl sind die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grüne in die erste gemeinsame Sondierungsrunde auf dem Weg zu einem Jamaika-Bündnis gegangen. Die potenziellen Koalitionäre gaben sich zuversichtlich. Kanzlerin Angela Merkel sagte kurz vor den Gesprächen, in den Verhandlungen werde es "sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben", aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden. Die Runde der mehr als 50 Unterhändler wollen ihre Beratungen in einer Art Generalaussprache offiziell beginnen. Die Themen wurden in zwölf Blöcke eingeteilt.

17:42 Mindestens 30 Tote bei Angriffen auf Moscheen in Afghanistan

Kabul - Bei zwei Angriffen auf Moscheen in Afghanistan sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Ein Attentat traf ein Gotteshaus in der Hauptstadt Kabul, das andere eine Moschee in der zentralafghanischen Provinz Ghor. Bei dem mutmaßlichen Selbstmordattentat in der schiitischen Moschee in Kabul starben mindestens 15 Menschen. Bei dem Anschlag in Ghor wurden ebenfalls mindestens 15 Menschen getötet. Wer hinter den Taten steckt, ist noch unklar. Anschläge auf schiitische Moscheen hat bisher fast immer die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat für sich reklamiert.

17:41 Akhanli steht in Deutschland jetzt unter Polizeischutz

Köln - Der nach zweimonatigem Zwangsaufenthalt aus Spanien zurückgekehrte Autor Dogan Akhanli steht jetzt in Deutschland unter Polizeischutz. Der deutsche Schriftsteller mit türkischen Wurzeln war gestern Abend bei seiner Rückkehr auf dem Düsseldorfer Flughafen von einem Mann auf Türkisch als "Vaterlandsverräter" beschimpft worden. Akhanli war im Urlaub in Andalusien festgenommen worden - aufgrund einer Red Notice bei Interpol. Dahinter steht die Türkei. Einen Tag später kam der Autor mit Wahlheimat Köln unter Auflagen frei, durfte Spanien aber erst verlassen, als seine Auslieferung abgelehnt wurde.

16:58 Merkel und Seehofer zuversichtlich vor Jamaika-Sondierung

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich kurz vor dem Start in die Jamaika-Sondierungen in großer Runde optimistisch geäußert. In den Verhandlungen werde es "sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben", aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden, sagte Merkel. Seehofer sagte, er sei "richtig froh, dass es jetzt richtig losgeht". Die gemeinsame Runde der mehr als 50 Unterhändler will ihre Beratungen in einer Art Generalaussprache offiziell beginnen. In zwölf Themenblöcken wird in den kommenden Wochen in unterschiedlicher Zusammensetzung beraten.

16:55 IS-Rückschläge: de Maizière warnt vor Rückkehrern

Ischia - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach großen Gebietsverlusten der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak vor der Bedrohung durch zurückkehrende Kämpfer gewarnt. "Nach den Erfolgen gegen den sogenannten Islamischen Staat bereiten wir uns auf Folgendes vor: Ausgereiste, stark radikalisierte, kampferfahrene Dschihadisten kehren aus den Kriegsgebieten in Syrien und im Irak in ihre Heimatländer, nach Europa, nach Deutschland zurück", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen der G7-Gruppe im italienischen Ischia.