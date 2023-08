Fußball Unglaubliche Auferstehung

Was für ein Match am Samstagnachmittag im Rheinstadion. Als ein einmal mehr souverän leitender Schiri Ralf Brombacher die Bezirksliga-Partie nach 95 aufregenden Minuten abgepfiffen hatte, herrschte im Lager der Gastgeber grenzenlose Begeisterung und aufseiten der Gäste grenzenloser Frust. „Für mich ist diese zweite Halbzeit unerklärlich“, betont Wittlingens Trainer Fabio Muto mit ein wenig Abstand. Ich habe in der Halbzeit meine Spieler noch gewarnt, dass diese Partie noch nicht gelaufen ist. Und dann gibt’s so einen Auftritt. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, beschreibt Muto seine Achterbahn der Gefühle.