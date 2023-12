Fußball, Verbandsliga: Einmal werden wir noch wach

„Alles noch mal rauspressen was in uns steckt“, gibt Schneider als Motto für den Samstag vor dem zweiten Advent aus. „Es ist schon spürbar, dass wir uns die Pause herbeisehnen“, beschreibt der Trainer den körperlichen Zustand seiner Mannschaft. Auf fünf Akteure muss Schneider verletzungs- oder krankheitsbedingt definitiv verzichten. Bei anderen Spielern stehen noch ein Fragezeichen. Die Trainingsgruppe wurde in der letzten Zeit von Woche zu Woche immer wieder kleiner, was eine adäquate Vorbereitung auf den jeweiligen Gegner erschwerte. Doch Schneider und seine Mannschaft machten das Beste aus der Situation.

Mit einem positiven Gefühl wollen sich die Fußballer des FC Auggen nun am Samstagnachmittag in Freiburg in die Winterpause verabschieden – mit einem Sieg. „Wir wollen unbedingt noch mal einen Dreier holen“, erklärt Schneider. Auch wenn der Aufstieg in die Oberliga bei den Rebländern kein Thema für das Jahr 2024 sein wird, möchte man dennoch so lange wie möglich auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleiben. Schon aus diesem Grund ist es für Auggen ein wichtiges Spiel.