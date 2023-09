Fußball, Verbandsliga Endlich mal einen Sieg gegen Singen

Nach dem Spiel in Hausen am vergangenen Wochenende gab sich Auggens Cheftrainer Marco Schneider durchaus kritisch und nachdenklich – trotz des 3:2-Erfolges. Nun steht mit dem FC Singen erneut ein unbequemer Gegner an. „Der Plan ist, die Dinge besser zu machen, noch aktiver zu sein“, gibt Schneider als grundsätzliche Marschroute für den Sonntag an.