Fußball, Verbandsliga Erneuter Doppelpack von Tim Tiedemann

In den ersten zehn und in den letzten zehn Minuten ließen es die FC-Kicker etwas an der Konzentration fehlen. „Wenn ich ehrlich bin, dann bin ich auch mit dem dazwischen nicht so zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute so ein bisschen ängstlich, ein bisschen langsam agiert haben“, war das Fazit von Schneider.