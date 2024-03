Fußball, Verbandsliga: FVLB gelingt Befreiungsschlag

Siegtreffer in der 90.

In der zweiten Halbzeit waren es dann endlich die Hausherren, die das Geschehen auf dem Platz bestimmten. „Wir haben viele Sachen am Anfang halt nicht so gut gemacht und haben uns dann gesteigert“, freute sich Szesniak über die Leistung seiner Mannschaft im zweiten Spielabschnitt. Gerade was Dinge wie Passqualität oder Ballsicherung anging, zeigten die Lerchenstädter vor allem in der ersten Halbzeit noch viel Luft nach oben.