Fußball, Verbandsliga FVLB nimmt sich zu viele Auszeiten

Saponja trifft einfach nicht das Tor

Stürmer werden auch beim Fußball immer und in erster Linie an ihren Toren gemessen. Und da blieb Bojan Saponja erneut eine Antwort schuldig. Zwar bereitet er das 1:0 durch David Pinke vor, hatte mit einem Lattenknaller die Großchance zum 2:0, doch das war es dann auch schon an nennenswerten Aktionen des Neuzugangs. Wie so oft in dieser Saison erreichte er den letzten für ihn gedachten Ball nicht. Was am Anfang noch mit leichten Abstimmungsproblemen zu erklären gewesen wäre, erweist sich mittlerweile als Abschlussschwäche des Stürmers. Nur einen Treffer hat Saponja bisher erzielt – und das war per Strafstoß.