Fußball, Verbandsliga Geld macht nicht glücklich, Pinke schon

Team mit Charakter

In der zweiten Halbzeit nahmen beide Mannschaften dann etwas den Dampf raus, was allerdings zur Folge hatte, dass die Gäste vom SV Bühlertal etwas besser ins Spiel kamen. „Wir machen uns das Leben auch selber etwas schwer. Wir laden sie zwei Mal, kommen dann aber immer wieder zurück“, meinte David Pinke zum Spielverlauf. „Das zeigt ganz klar, wie der Teamgeist in der Mannschaft ist.“ Vor allem die Homogenität lobte der Doppeltorschütze, der nach drei Spielen bereits fünf Tore auf dem Konto hat.

Seinen ersten Treffer für die Lerchenstädter erzielte in der zweiten Halbzeit Bojan Saponja. Schon in der ersten Halbzeit hatte der Neuzugang innerhalb von wenigen Sekunden die Chance zum 2:1, scheiterte aber an Cholewa. In der 52. Minute war es dann endlich soweit.

Saponjas erstes Tor

Die Hausherren hatten vom souverän agierenden Unparteiischen Jose Mourad einen Foulelfmeter zugesprochen. Für alle Lörracher war klar, dass Saponja den Strafstoß ausführen würde. Dieser legte sich den Ball zurecht, behielt die Nerven und versenkte den Ball rechts unten im Eck.

Wenn die Mannschaft es jetzt noch schafft, die letzten Pässe sauberer und präziser zu spielen und von Beginn an hellwach in die Halbzeit geht, dann dürften die Fans des FVLB durchaus viel Grund zur Freude haben.