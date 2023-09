Fußball, Verbandsliga Nicht die Butter vom Brot nehmen lassen

Nun trifft der FC Auggen am Sonntagnachmittag auf den Aufsteiger DJK Donaueschingen. Wozu die Fußballer von der Donauquelle in der Lage sind, haben sie am vergangenen Wochenende deutlich gegen Lörrach gezeigt. Ohne das Spiel zu machen, gelangen der DJK drei Treffer. Dass sich Auggen ähnlich überfahren lassen wird, ist nicht zu erwarten. Dennoch ist man bei den Rebländern angesichts der bisherigen Resultate des Aufsteigers gewarnt. Donaueschingen hat sich heimlich, still und leise auf den zweiten Rang der Tabelle gearbeitet und tritt mit zwei Siegen in Folge im Auggener Lettenholz-Park an.

Vor allem bei Standardsituationen sind die DJKler gefährlich, stellen sie mit nur zwei Gegentoren die derzeit beste Abwehr der Liga. Aber auch im Umschaltspiel reagiert der DJK schnell, vor allem, wenn der Gegner ihm zu viel Platz lässt.