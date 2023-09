Fußball, Verbandsliga U19 Ausbildung hat Priorität

Sein Nachfolger heißt Marc Jilg. Der 33-Jährige trainierte bereits die Aktivmannschaften des FSV Rheinfelden und TuS Lörrach-Stetten. Unterstützt wird der Familienvater durch Imad Kassem-Saad. „Wir wollen den älteren Jahrgang auf den Aktivfußball vorbereiten“, sagt Jilg. „Die Ausbildung genießt bei uns ganz klar Priorität.“ Jilg könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose abgeben, wo es seine Schützlinge in dieser Saison tabellarisch hinziehen wird. Die Vorbereitung sei durchwachsen verlaufen, Jilg standen zumeist nur zwischen acht und zehn Spieler zur Verfügung. Zum Start empfängt der FVLB am Sonntag, 13 Uhr, die Sportfreunde Eintracht Freiburg.

Nach Platz sieben im ersten Jahr nach dem Aufstieg will der SV Weil auch heuer wieder eine gute Rolle spielen und das eine oder andere Spitzenteam ärgern. Verantwortlich für die U19 bei den Blau-Weißen sind nach wie vor die Gebrüder Faik und Fahredin Zikolli. Vor einer Woche waren die Weiler bereits in der ersten Runde des Südbadischen Pokals gefordert. Trotz eines 0:2-Rückstands zogen die Grenzstädter durch ein 3:2 bei der SG Rheinschleife auf dem Kunstrasenplatz in Jestetten in die nächste Runde ein. Am ersten Verbandsliga-Spieltag empfängt Weil am Sonntag, 13 Uhr, zuhause im Nonnenholz den PTSV Jahn Freiburg.